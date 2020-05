CORONAVIRUS – Dal 18 maggio autocertificazione solo per chi esce dalla propria regione: i dettagli

Tra i principali protagonisti di quest’emergenza Coronavirus c’è sicuramente la tanto discussa autocertificazione.

Il Governo sembra orientato da lunedi 18 maggio, in vista del nuovo decreto, a rendere l’autocertificazione necessaria solo per uscire dalla propria regione di residenza. A riferirlo è l’edizione de il Corriere della Sera.

SPOSTAMENTI LIBERI IN REGIONE – Gli spostamenti nella propria regione saranno liberi e non sarà più obbligatorio giustificarli. Per varcare il confine bisognerà invece giustificare il trasferimento che rimane consentito per tre motivi: “Motivi di lavoro, motivi di urgenza, motivi di salute”

