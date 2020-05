Coronavirus, Cultura: al via V edizione “Festival delle Arti”, prima volta in streaming

L’ associazione culturale “Noi per Napoli” indice per la prima volta sul web, la Quinta Edizione del “Festival delle Arti” con il patrocinio del Comune di Napoli, Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli

Neanche il Coronavirus ferma le attività dell’Associazione “Noi per Napoli”, che per celebrare il 28° anniversario della fondazione ad opera della dottoressa Emilia Gallo e per rinnovare il valore delle sue iniziative, organizza, puntando per la prima volta sul web, la Quinta Edizione del “Festival delle Arti”. Una manifestazione che beneficia del patrocinio del Comune di Napoli, già riconosciuta a livello nazionale, nata con lo scopo di promuovere le arti, le passioni, gli hobbies per il sociale e per difendere la possibilità di esprimere tutte quelle forze creative che sono nel cuore e nella mente di ogni essere umano. Con il preciso intento di superare l’isolamento sociale di questi giorni, il “Festival della Arti” sul web, diffuso sulle pagine social dell “Associazione Noi per Napoli” e dell’Assessorato alla Cultura e al Turismo del Comune di Napoli, è un’iniziativa gratuita aperta a tutti i settori: POESIA, MUSICA, DANZA, RECITAZIONE, PITTURA, DISEGNO, SCULTURA, FOTOGRAFIA, CINEMA (Cortometraggi), ARTIGIANATO ARTISTICO (manufatti, ceramica, orafi ecc…) ALIMENTARE (pasticceria, enogastronomia, Food Photography). La tematica del festival e del relativo Contest è rappresentata dalla stessa “Associazione” con i suoi artisti e le sue attività. Ovvero, il soprano Olga De Maio ed il tenore Luca Lupoli insieme a tutto ciò che portano avanti da anni. Tutto il materiale, dovrà pervenire entro il giorno 8 maggio 2020, unicamente sotto forma di files digitali, all’indirizzo email noipernapoliart@gmail.com , completo dei propri dati, indicando la sezione per la quale si intende partecipare, e allegando la liberatoria al trattamento dei dati e all’utilizzo del materiale inviato, per le finalità strettamente connesse alla manifestazione. Il caricamento del lavoro dei partecipanti sul web e la relative votazioni, avranno luogo tra il 10 e il 15 maggio 2020, sulle pagine social Facebook ed Instagram dell’Associazione Culturale “Noi per Napoli”. Il 16 maggio verranno proclamati i vincitori. Il materiale sarà oggetto di votazione da parte di tutto il pubblico che potrà diventare viva parte della manifestazione attraverso l’indicazione “mi piace”. La premiazione avverrà tramite l’assegnazione di ATTESTATI DI PARTECIPAZIONE E PERGAMENE DIGITALI. La diffusione dei nomi dei premiati avverrà attraverso le pagine social, sulle testate web collegate all’Ufficio Stampa dell’Associazione Culturale “Noi per Napoli”. Saranno anche assegnati dei PREMI SPECIALI. A valutare i lavori per quanto concerne l’attribuzione dei “Premi Speciali” e delle “Menzioni Speciali”, vi sarà una giuria composta da noti giornalisti. Ai vincitori dell’edizione Web del festival, verrà offerta la possibilità di partecipare alle prossime edizioni “fisiche” del “Festival delle Arti” dell’Associazione Culturale “Noi per Napoli”. Infoline 3394545044- Whatsapp 3515332617- www.noipernapoli.it