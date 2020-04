Coronavirus, Campo sud: “‘Aprire’ il parlamento, scelta giusta di Salvini”

Non era più possibile sopportare lo spettacolo indecoroso di un governo incapace di “azioni” concrete e di un parlamento oramai “chiuso” da due mesi.

Il leader della Lega ha fatto la scelta giusta decidendo di “aprire” il Parlamento per consentire agli italiani di capire realmente cosa sta accadendo e che cosa occorre fare per evitare il fallimento dell’Italia.

Da Campo Sud esprimiamo apprezzamento e solidarietà ai parlamentari che hanno deciso di rimanere in aula fino a quando non saranno ristabilite le regole costituzionali garantendo il voto dei deputati e dei senatori sulle misure da adottare per la ripresa economica. E’ quanto si legge in una nota di Campo Sud.