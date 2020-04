Coronavirus, attenti a Immuni l’app che controlla i contagiati

Si chiama Immuni l’app scelta dall’Italia per il tracciamento del contagio da Coronavirus. Questa applicazione si potrà scaricare liberamente e sfrutterà la tecnologia Bluetooth, attraverso cui è possibile rilevare la vicinanza tra due smartphone nell’ordine di un metro. In questo modo, l’app conserva sul dispositivo di ciascun cittadino una lista di codici identificativi anonimi di tutti gli altri dispositivi ai quali è stata vicino entro un certo periodo. Quando un cittadino viene sottoposto al test per il Coronavirus, un operatore sanitario dovrà preoccuparsi di chiedergli se ha installato l’ app. L’operatore sanitario sarà in possesso di un’app differente, che genera un codice da dare al cittadino. Con questo codice, il cittadino può caricare su un server i dati raccolti dalla sua app, compresa la lista anonima delle persone a cui è stato vicino. Affinché l’operazione sia efficace, il caricamento deve avvenire su cloud, in maniera protetta. Il server su cloud calcola per ogni identificativo il rischio di esposizione al Covid-19, tenendo conto della vicinanza fisica e della durata temporale del contatto. In seguito, il server genera una lista degli utenti più a rischio, ai quali è possibile inviare una notifica sullo smartphone. Il contenuto della notifica dovrà essere deciso dalle autorità sanitarie, potrebbe chiedere all’utente di auto isolarsi o di contattare i numeri appositi per l’emergenza. Così facendo l’app Immuni diverrà un diario clinico dove a ciascun utente verranno chieste alcune informazioni rilevanti (l’età, il sesso, la presenza di malattie pregresse e l’assunzione di farmaci) e che dovrebbe essere aggiornato tutti i giorni con eventuali sintomi e novità sullo stato di salute. Il diario clinico rimarrà privato, ma potrebbe essere utile agli utenti per tenere sotto controllo l’evolversi del loro stato di salute e per agire più prontamente in caso di sviluppo di sintomi. Il sistema dovrebbe essere testato prima in alcune regioni pilota per poi estendersi. Intanto, l’Europa ha dettato le regole per l’app: anonimato e niente geolocalizzazione, sì a bluetooth e volontarietà. Criteri che vedono il plauso del Garante Privacy Antonello Soro. L’app sarà “un pilastro importante nella gestione della fase successiva dell’emergenza”, la sperimentazione sarà in alcune regioni pilota, poi verrà estesa, ha spiegato Domenico Arcuri, Commissario per l’emergenza, che ha firmato il contratto e che auspica “una massiccia adesione volontaria dei cittadini”.

