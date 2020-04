Coronavirus, addio alla mamma dei gemelli Filippini. Emanuele: “Mi hai insegnato tanto”

Addio ad una mamma super per i gemelli più conosciuti del calcio italiano. Se ne è andata Teresa, madre di Antonio ed Emanuele Filippini, ex calciatori tra le altre di Brescia, Lazio, Palermo e Bologna. Un addio causato dal Coronavirus nel bresciano, uno dei territori lombardi più colpiti dal Covid-19. Emanuele, su Instagram, ha postato uno scatto ricordo: “Ciao Mamma… Mi hai insegnato tanto”. La signora Terry era un simbolo del quartiere bresciano Urago Mella, conosciuta da tutti non solo perché era la mamma dei due gemelli del calcio. Ai figli ha regalato lo stesso colore degli occhi e la voglia di arrivare. Antonio ed Emanuele spesso hanno giocato nella stessa squadra. Alla Lazio sono arrivati nel 2004. Prima una vita al Brescia da giocatori fondamentali nella squadra di Mazzone che vantava Baggio e Guardiola.fonte Corriere dello Sport