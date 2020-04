Traffico in Tangenziale a Napoli in direzione Pozzuoli. La foto è stata scattata prima dell’uscita di Capodimonte, dove sono in corso dei lavori. Il restringimento della carreggiata ha creato un rallentamento e il formarsi di una coda di auto. Ma di vetture in giro sembra ce ne siano fin troppe. Diversi scatti e video sono stati postati sui social. fonte Il Roma