Coronavirsus, Colombo: Misure previste per le persone con disabilità

USO DELLE MASCHERINE

È stato ribadito l’obbligo di utilizzare le mascherine protettive in presenza di

altre persone: anche sui mezzi pubblici e anche quando si andrà a fare visita ai

congiunti (e sempre evitando assembramenti). Per evitare speculazioni si

abbasseranno i prezzi, giungendo ad un costo che è stato fissato di massimo

0,50 euro al pezzo al netto di IVA. L’articolo 3 del dpcm, che contiene queste

disposizioni, specifica al comma 2 anche una deroga all’obbligo dell’uso di

mascherine per bambini sotto i 6 anni e persone con alcune forme di disabilità:

Ai fini del contenimento della diffusione del virus Covid-19, è fatto obbligo

sull’intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei

luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque

in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il

mantenimento della distanza di sicurezza. Non sono soggetti all’obbligo i

bambini al di sotto dei sei anni, nonché i soggetti con forme di disabilità non

compatibili con l’uso continuativo della mascherina ovvero i soggetti che

interagiscono con i predetti.

VISITE NELLE RSA

All’articolo 1, voce x) è specificato che:

l’accesso di parenti e visitatori a strutture di ospitalità e lungo degenza,

residenze sanitarie assistite (RSA), hospice, strutture riabilitative e strutture

residenziali per anziani, autosufficienti e non, è limitata ai soli casi indicati

dalla direzione sanitaria

della struttura, che è tenuta ad adottare le

misure

necessarie a prevenire possibili trasmissioni di infezione.

ATTIVITA’ ALL’APERTO

All’articolo 1, voce f) è specificato che:

non è consentito svolgere attività ludica o ricreativa all’aperto; è consentito

svolgere individualmente, ovvero con accompagnatore per i minori o le

persone non completamente autosufficienti, attività sportiva o attività motoria,

purché comunque nel rispetto della distanza di sicurezza interpersonale di

almeno due metri per l’attività sportiva e di almeno un metro per ogni altra

​attività”.