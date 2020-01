Cori a Balotelli, giudice chiede supplemento indagini

Lazio multata di 20 000 euro,e supplemento d’indagine sui cori a Balotelli nella gara contro il Brescia,e quanto si legge in questo articolo pubblicato su Ansa.it Il giudice sportivo della serie A ha chiesto alla procura Figc un supplemento di indagine sui cori di discriminazione razziale e sugli insulti a Mario Balotelli da parte dei tifosi laziali, domenica in Brescia-Lazio. Lo apprende l’ANSA. In particolare, Mastandrea vuole approfondire il settore dal quale provenivano i cori. Alla Lazio intanto è stata inflitta una multa di 20 mila euro.