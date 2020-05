“Coppe estive, attesa UEFA per il format”, si legge all’interno del Corriere dello Sport. A Nyon si segue con attenzione l’evolversi delle situazioni in Inghilterra, Spagna ed Italia, oltre che in Germania che sembra la più avanti con i lavori. E nel frattempo si prepara il programma delle competizioni europee che dovrebbero svolgersi nel prossimo mese di agosto. Parla Ceferin: “Finali programmate ad agosto, ma abbiamo alcune alternative. L’obiettivo rimane finire la stagione”.