CoppaItalia:Napoli-Perugia 2-0-Tabellino e Pagelle degli azzurri

vi riportiamp tabellino e pagelle degli azzurri del dopo Napoli- Perugia,terminato con il risultato di 2 a 0 per i partenopei che si qualificano cosi ai quarti di finale di Coppa Italia.–NAPOLI (4-3-3): Ospina; Hysaj, Manolas, Di Lorenzo, Mario Rui; Elmas, Fabian Ruiz (65′ Demme), Zielinski (84′ Allan); Lozano (75′ Callejon), Llorente, Insigne. All. Gattuso–PERUGIA (3-5-2): Fulignati; Gyomber, Sgarbi, Falasco; Rosi, Falzerano, Carraro (71′ Konate), Buonaiuto (55′ Dragomir), Nzita; Iemmello (62′ Melchiorri), Falcinelli. All. Cosmi –26′ e 38′ Rig. Insigne (N)

GATTUSO: 6 – L’avversario non irresistibile condiziona il giudizio. La squadra cresce di partita in partita in voglia e convinzione anche se è ancora lontana dall’essere una squadra ‘guarita’ dalle incertezze di questi ultimi mesi. Importante il lavoro di approccio alla partita e nel mantenimento della concentrazione durante tutta la partita anche a risultato già acquisito.–

OSPINA: 6 – Svolge con sicurezza il lavoro di normale amministrazione e para il rigore facendosi in parte perdonare il clamoroso errore con la Lazio. A proposito di errore con la Lazio: lezione imparata quando è stato necessario ha spazzato via la palla senza pensarci su due volte. Se lo avesse fatto all’Olimpico.

HYSAJ: 6 – Una prestazione attenta e determinata con qualche sbavatura.

MANOLAS: 6,5 – Grinta, combattività fisicità, una prestazione gagliarda ma anche per lui la consistenza dell’avversario condiziona il voto.

DI LORENZO: 6 – Concentrato e attento mantiene la posizione senza eccessi nelle giocate. In alcune circostanze è sembrato bisognoso di tirare un po’ il fiato ma l’emergenza in difesa lo costringe agli straodinari.

MARIO RUI: 5 – Sottotono rispetto alle ultime prestazioni e commette qualche errore di troppo nelle giocate.

ELMAS: 5 – L’aver giocato poco finora lo ha portato a strafare per dimostrare il suo valore e questo lo porta a sbagliare tanto, ma personalità e tecnica non gli mancano. Un giorno sarà un calciatore importante

FABIÀN: 5,5 – Alterna cose buone ad errori di misura dei passaggi non da lui. Si è incaricato di dettare i tempi e organizzare la manovra anche se gli è mancata la giocata illuminante. Poco convinto nelle conclusioni. Sempre in difficoltà quando si perde palla a centrocampo e gli avversari ripartono.

ZIELINSKI: 6,5 – Quantità abbinata a qualità, cresce partita dopo partita. Il calo vistoso nel finale gli costa un mezzo voto

LOZANO: 6,5 – Conquista rigore primo gol e si propone ai compagni con scatti e qualche buon dribbling. Qualche eccesso di confidenza nell’ultimo passaggio ma una delle migliori prestazioni da quando è a Napoli.

LLORENTE: 5 – Sbaglia gli appoggi e i controlli, si fa notare solo per le battaglie fisiche con gli avversari utili conunque per far salire la squadra.

INSIGNE: 7 – Trascina la squadra e si cala nel ruolo di regista avanzato e di rifinitore. Con personalità si incarica di calciare i due rigori che in questo momento del Napoli pesavano come due macigni.

DEMME: (dal 64’ al posto di Fabiàn): 6 – Gioca facile di prima guadagnando i tempi di giocata e si propone ai compagni per lo scarico del pallone. Come inizio non male.

CALLEJON: (dal 75′ al posto di Lozano) S.V. – Si fa notare per qualche scatto dei suoi sulla fascia.

ALLAN: (dall’84′ al posto di Zielinski) S.V. – Una pio di giocate da campione ma non bastano per dargli un voto.