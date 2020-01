Coppa Italia:Pioli, non so se saremo gli stessi dopo mercato

Milan cambiera’ qualcosa,periodo molto dispendioso.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – “Venerdì si chiuderà il mercato, da sabato saremo quelli definitivi per chiudere la stagione. Non saranno gli stessi da qui a sabato? Non lo so”. Stefano Pioli conferma che qualcosa potrebbe cambiare nella rosa del Milan nelle prossime ore, con la trattativa ben avviata che potrebbe portare Suso al Siviglia. “Domani – aggiunge Pioli a Rai Sport, alla vigilia dei quarti di finale di Coppa Italia contro il Torino, riflettendo sulla possibilità di lasciare Ibrahimovic in panchina – dovremo affrontarla con convinzione, è una partita importante contro una avversaria che sarà molto agguerrita.

Qualche cambio nella formazione titolare ci sarà, veniamo da un periodo molto dispendioso. Cosa è cambiato? Ora ci mettiamo più determinazione ed efficacia nelle due aree di rigore, quella avversaria e la nostra”.