Coppa Italia, spettacolo al San Paolo: il Napoli elimina la Lazio

Il Napoli batte la Lazio 1-0 nel primo quarto di finale di Coppa Italia e avanza alle semifinali, dove incontrerà la vincente dell’incontro fra Inter e Fiorentina. Al San Paolo partita a dir poco spettacolare e appassionante, decisa da un lampo di Insigne al 2′. Il risultato riporta tranquillità nell’ambiente partenopeo dopo le settimane di crisi in campionato, mentre la Lazio interrompe la serie positiva e non potrà replicare il successo in Coppa Italia conquistato lo scorso anno.

I primi 25 minuti del primo tempo sono un concentrato di emozioni: al 2′ il Napoli passa subito in vantaggio grazie a una splendida progressione di Insigne che entra in area, supera Luiz Felipe con una finta e deposita alle spalle di Strakosha con un bel diagonale.

Passano pochi minuti e la Lazio ha già l’occasione per pareggiare: Caicedo viene atterrato in area da Hysaj (ammonito nell’occasione, dettaglio che si rivelerà importante più avanti), Immobile si presenta sul dischetto ma dopo dieci rigori realizzati in stagione arriva un clamoroso errore. Il bomber biancoceleste scivola un attimo prima di colpire il pallone e calcia alto, costringendo i suoi a restare in svantaggio.

Al 19′ succede davvero di tutto: Acerbi respinge forse con il braccio largo un tiro da fuori area, per l’arbitro Massa è tutto ok e sul rovesciamento di fronte Hysaj stende Immobile lanciato in contropiede: per l’albanese arriva il secondo cartellino giallo e il Napoli resta in dieci.

La superiorità numerica, però, dura pochi minuti: al 24′ Lucas Leiva atterra Zielinski e si prende il cartellino giallo, il brasiliano ritiene di non aver toccato il polacco e protesta in maniera colorita contro l’arbitro: scatta immediatamente il cartellino rosso.

Nella ripresa la Lazio prova a schiacciare i padroni di casa alla ricerca del pareggio, ma nonostante gli sforzi non va oltre un gol annullato ad Immobile per fuorigioco al 63′, a una traversa dello stesso bomber all’84’ e un palo di Lazzari (tiro deviato) all’88’, cui segue una rete annullata ad Acerbi per fuorigioco.

Anche il Napoli colpisce due legni, uno con Milik, che quasi approfitta di una papera di Strakosha, e un altro di Mario Rui. Al termine gran sospiro di sollievo per Gennaro Gattuso, che finalmente può tornare a respirare dopo i risultati negativi delle ultime settimane.