Coppa Italia: sfida a distanza tra Inter e Milan

Martedi a San Siro c’è Torino. Nerazzurri mercoledì con Fiorentina.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Coppa Italia di nuovo in campo con la seconda tornata che deciderà i nomi delle altre due semifinaliste. Martedì sera Milan e Torino, mercoledì toccherà a Inter e Fiorentina. Secondo i quotisti di Planetwin365 è lontana l’ipotesi di un derby della Mole in semifinale: dopo la batosta di sabato a Bergamo e lo spauracchio dell’esonero che aleggia sulla panchina di Mazzarri, la vittoria del Toro a San Siro (4,30) convince poco più di due tifosi su dieci. Per gli analisti, ai rossoneri potrebbe bastare anche solo un gol per passare il turno, dal momento che il risultato esatto più probabile in lavagna è l’1-0 (7,11), che potrebbe arrivare già nei primi 15′ di gioco (3,01).

Ancora più lontana dalla semifinale sembra essere la Fiorentina, impegnata mercoledì contro l’Inter, sempre a San Siro. I viola se la vedranno con una squadra intenta ancora a sbollentare il post-Cagliari, ma decisa a tornare alla vittoria dopo gli ultimi tre pareggi consecutivi in campionato. A mettere in numeri queste ipotesi sono i quotisti e i tifosi: la Fiorentina vincente a Milano è l’opinione di appena il 14% di coloro che hanno risposto al sondaggio di Planetwin365, una percentuale che non stupisce se paragonata alla quota di 7,50 per il segno 2. Il 64%, invece, confida nella vittoria degli uomini di Conte, quotata a 1,48 sulla lavagna dei bookies.

In caso di vittoria, Milan e Inter andrebbero ad incontrare rispettivamente Juventus e Napoli, che si mantengono ancora salde come prime due favorite per la vittoria finale: Juventus a 1,87 e Napoli a 3,75.