Coppa Italia: Roma obbligata a sfatare tabù Juve Stadium

Ormai e’ certo..giallorossi hanno sempre perso, pronostico resta avverso.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it La Juventus ha sempre sconfitto la Roma allo Juventus Stadium, in nove incontri su nove da quando l’impianto è stato inaugurato, e domani, nella sfida dei quarti di finale di Coppa Italia, cercherà di fare cifra tonda per eliminare i giallorossi e approdare per l’ennesima volta alle semifinali. La squadra di Fonseca, tornata alla vittoria a Genova, avrà anche lo stimolo di un tabù da sfatare, insieme con la voglia di segnare in gol in casa della tivale, evento che non si avvera dal 2014.

I pronostici sono dalla parte della capolista di campionato, tanto che secondo gli analisti di Sisal Matchpoint a vittoria juventina è data a 1.50, mentre si sale a 6 volte la posta per il successo degli ospiti. Anche gli scommettitori si schierano al 95% con la Juventus.