Coppa Italia: Napoli-Lazio, sfida in bilico

I Biancocelesti lanciati ma per azzurri è quasi ultima spiaggia.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it – I quarti di finale di Coppa Italia si apriranno domani con Napoli-Lazio, un incontro tutt’altro che scontato, nonostante i 21 punti che dividono in classifica le due formazioni, dato che la squadra di Gennaro Gattuso è quasi all’ultima spiaggia per salvare una stagione finora da dimenticare. Di certo le squadre si affacciano al match con stati d’animo opposti: la Lazio, terza forza del campionato, e viene dalla striscia record di undici vittorie consecutive; il Napoli ha raccolto appena tre punti nelle ultime cinque gare e arriva dal ko interno contro la Fiorentina di sabato scorso.

A prevedere una gara in equilibrio sono gli analisti di Planetwin365, col Napoli vincente quotato 2,66 mentre la vittoria dei biancocelesti si gioca a 2,63. Anche il parere dei tifosi è speculare: un 36% prevede la vittoria dei partenopei, mentre un altro 36% pende per la squadra di Inzaghi