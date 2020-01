Coppa Italia: Napoli-Lazio a Massa, Rocchi per Juve-Roma

Ecco gli arbitri per i quarti di finale di Coppa Italia,la prima gara domani al S.Paolo, l’altra mercoledì allo Stadium.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it Sarà Davide Massa di Imperia a dirigere Napoli-Lazio, in programma domani sera alle 20.45 al San Paolo e valida – in gara unica – per i quarti di finale di Coppa Italia. Al Var ci saà Nasca. La sfida tra Juventus e Roma, in programma mercoledì sera allo ‘Stadium’, sarà arbitrata da Gianluca Rocchi di Firenze (al Var Banti