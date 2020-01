Coppa Italia: Fonseca preoccupato, ‘servono due rinforzi’

IlTecnico della Roma,paulo Fonseca,e’ preoccupato,e chiede due ri forzi.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it “Abbiamo fatto bene fino agli ultimi metri, e la differenza è nella qualità dei giocstori. Loro hanno sfruttato le occasioni”. E’ un Paulo Fonseca amareggiato quello che, dai microfoni di RaiSport, commenta il Ko della Roma in Coppa Italia contro la Juventus. Poi una battuta sull’assenza di Dzeko. “Sappiamo quant’è importante per noi, ma il problema non è stato solo Kalinic, tutti gli attaccanti non hanno fatto benissimo – spiega -. E tutti possono far meglio, tipo Kluivert, Under, la differenza è questa”. Intanto anche Diawara è stato costretto a uscire per problemoi fisici: Fonseca è preoccupato per gli infortuni? “Molto preoccupato, vediamo come sta Diawara e speriamo che non sia grave, altrimenti penseremo al derby con i calciatori che avremo a disposizione”. “Ora abbiamo la Lazio e sarà una partita diversa – continua l’allenatore della Roma -.

Dobbiamo lavorare sui palloni che perdiamo, abbiamo preso due gol in contropiede. Ma ora dobbiamo pensare alla Lazio con fiducia, la mia preoccupazione è recuperare i giocatori, lotteremo con la Lazio in un match che sarà difficile”. Ma quindi Fonseca si aspetta qualcosa sul mercato? “Sì, mi aspetto qualcosa, speriamo di poter prendere un paio di giocatori perché ne abbiamo bisogno”.