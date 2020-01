Chalanoglu decisivo con due reti. Ora ai rossoneri tocca la Juve,se ne parla in questo articolo pèubblicato su Ansa.it – Il Milan si è qualificato per le semifinali di Coppa Italia, in cui affronterà la Juventus, battendo il Torino per 4-2 dopo i supplementari nel match dei quarti giocato a San Siro. Queste le reti: nel pt 12′ Bonaventura, 34′ Bremer; nel st 26′ Bremer, 46′ Calhanoglu; nel sts 1′ Calhanoglu, 4′ Ibrahimovic.