Coppa Italia 2019-20, dove vedere le partite degli ottavi in tv

Ritorna la Coppa Italia,ecco orari e partite,e la visione tv delle gare!Il tutto raccolto in questo articolo pubblicato da Virgilio.it Entrano in pista le big del campionato: Juve, Inter, Roma, Napoli a caccia del titolo vinto l’anno scorso dalla Lazio.

La Coppa Italia 2019-20 dopo una lunghissima fase preliminare iniziata già a fine estate, adesso entra nel vivo con le partite degli ottavi di finale. Scendono in campo tutte le big del calcio italiano a caccia di un alloro che negli ultimi anni è spesso finito nella bacheca della Juventus ma che nell’ultima edizione è stato vinto dalla Lazio (albo d’oro della Coppa Italia). Con gli ottavi scendono in campo le squadre più titolate: dalla Juve che sfida l’Udinese, all’Inter che ospita il Cagliari di Maran. La prima partita in programma è Torino-Genoa prevista per giovedì 8 gennaio 2020. Seguono poi Napoli-Perugia, Lazio-Cremonese e Inter-Cagliari in programma martedì 14 gennaio. Il giorno successivo cioè mercoledì 15 gennaio sarà la volta di Fiorentina-Atalanta, Milan-Spal e Juve-Udinese. Chiuderà il ciclo il big match tra Parma e Roma..