Coppa del Re, eliminati Barcellona e Real Madrid

Athletic batte il Barça, impresa Real Sociedad al Bernabeu.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Ansa.it

Dopo il Real Madrid, anche il Barcellona cade nei quarti di finale della Coppa del Re di Spagna. E, anche in questo caso, a passare è stata una squadra basca, l’Athletic Bilbao, che ha segnato la rete delle qualificazione (il match è finito 1-0) in pieno recupero, al 92′, con Inaki Williams, svelto a colpire di testa sul cross di Gomez. Poco prima lo stesso Williams aveva mancato un’occasione tirando a lato da posizione favorevole. Per il Barcellona, penalizzato dalle assenze in avanti, a nulla è valsa la mossa del tecnico Quique Setien di schierare Sergi Roberto nel tridente avanzato assieme a Messi e al 17enne Ansu Fati.

Sfuma il sogno del Triplete per il Real Madrid. La squadra di Zinedine Zidane è stata eliminata nei quarti di finale della Coppa del Re di Spagna, perdendo per 4-3 al Santiago Bernabeu contro i baschi della Real Sociedad. Il match è stato avvincente, e la Real Sociedad è andata avanti fino al 4-1, trascinati dall’ex Odergaard che ha segnato un gol a quella che, dalla prossima estate, tornerà ad essere la sua squadra (è a San Sebastiàn in prestito). Ci sono state anche la doppietta di Isak, la rete di Merino e quella, per il Madrid, del brasiliano Marcelo, prima del tentativo di rimonta dei padroni di casa con Rodrygo e Nacho che hanno portato le ‘merengues’ sul 3-4. Ma al Real Madrid l’aggancio non è riuscito, nonostante i 9 minuti di recupero e il rosso al 96′ al difensore basco Gorosabel.