Controlli, centro storico: denunciati 3 parcheggiatori abusivi, rimossi paletti e catene

Gli agenti del Commissariato Vicaria-Mercato hanno effettuato un servizio straordinario di controllo del territorio teso al contrasto del fenomeno dei parcheggiatori abusivi nei quartieri Mercato e Forcella.

I poliziotti hanno sorpreso in piazza Guglielmo Pepe un 40enne napoletano con precedenti di polizia e lo hanno denunciato poiché stava svolgendo nuovamente l’attività di parcheggiatore abusivo, e gli hanno notificato un ordine di allontanamento.

In piazza Duca degli Abruzzi, un 54enne napoletano con precedenti di polizia, già sottoposto a DACUR nel quartiere Ponticelli e segnalato all’INPS poiché percettore del “reddito di cittadinanza”, è stato bloccato e denunciato poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e, contestualmente, gli è stato notificato un ordine di allontanamento.

Infine, gli agenti hanno denunciato in piazza Calenda un 43enne napoletano con precedenti di polizia, già sottoposto a DACUR per la zona di via Mezzocannone, poiché sorpreso nuovamente a svolgere l’attività di parcheggiatore abusivo e gli hanno notificato un ordine di allontanamento.Quartieri Spagnoli: rimossi paletti e catene.

Gli agenti del Commissariato Montecalvario e della Polizia Locale, con il supporto di personale della Napoli Servizi, nel corso di un servizio volto ad assicurare e ripristinare la legalità e la libera circolazione sulla pubblica via, hanno rimosso due vasi in cemento e 50 paletti in metallo abusivamente installati lungo vico San Sepolcro, via Speranzella, vico Lungo Gelso e vico Lungo Teatro Nuovo.

Inoltre, sono state rimosse diverse catene, per un totale di circa quindici metri, utilizzate per delimitare e assicurarsi il posto auto o moto sulla strada pubblica.