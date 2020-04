Conte,Salvini e Meloni…caro Bergoglio,prega per noi…

Venerdi Santo,il Papa’ Francesco si prostra d’innanzi a Dio pregando per noi tutti,per aiutarci a superare il Coronavirus,ormai radicato in ogni parte del Mondo.Questo avveniva alle ore 18 nella cattedrale di San Pietro. Piu’ tardi pero’,alle 19:50 circa,a Palazzo Chigi,vi era la conferenza del Presdidente del Consiglio,Giuseppe Conte, che parlando a milioni di italiani,i quali,gia’colpiti,in molte case mortalmente,da questa tragedia inenarrabile,attende delle risposte da chi e preposto a fare il bene del popolo!.Perche’ iniziare con il Santo Padre voi direte?Blasfemia?Certo che no!Perche’ dal 1992 ad oggi,la politica e’ stata una vera …Via Crucis!Fatta di chiacchiere e false speranze,di pseudo eroi e tanti Masanielli,di ideologie ormai dimenticate,e di “ladroni”con tanto di autorizzazione,insomma ,il popolo non sa piu’ a chi santo votarsi!Quindi cosa resta se non pregare?..Tornando pero’alla notizia,il Presidente del Consiglio,dopo aver dato notizia del decreto chiusura fino al 3 maggio,inizia il soliloquio,prima soffermandosi sugli Eurobond,a suo dire, fonte di ripartenza fondamentale per l’economia comunitaria,per poi giungere al MES(Meccanismo Europeo di Stabiloita’)piu semplicemente detto fondo salva stati! Al quale viene ribadito il secco no dal premier italiano.Finita qui?No,purtroppo il presidente dimentica di non essere a Tribuna Politic, mostrando la sua personalita’”dittatoriale”,inopportunamente aggiungo,nominando i leader di opposizione Salvini(Lega)e Meloni(Fratelli d’Italia),non capendone il nesso al momento,e lanciando su di loro “anatemi”di vario genere,sottolineando che la stessa Meloni,nel 2012,quando nacque il MES,faceva parte di quel governo,MONTI ricordate?,quindi conoscendone tale funzione .Ora pero’ vi chiedo,e’caduto in errore oppure no?A voi l’ardua sentenza,anche se in questo momento ci vorrebbe…buon senso da parte di tutti!O meglio,facciamo una campagna elettorale UNIVOCA,atta a dare il voto per L’Italia tutta….x salvarci insieme,proprio come Bergoglio,che alla sua veneranda eta’,tenta di fare ogni giorno con la preghiera per tutti noi.Oppure come la nostra Sanita,medici,infermieri,e quant’altro,che con grande coraggio e professionalita’,metteno a repentaglio la propria vita,per salvarne altre.E noi? Abbiamo un solo dovere ,di seguire le regole imposte,anche se dure,ma atte al nostro bene,e se puo’ sembrare un sacrificio,stare in casa,perche’ ci si sente prigionieri…beh cosa dovrebbe dire un medico in prima linea? Quindi,e concludo,chiediamo a tutte le parti politiche,che questo e il momento di unire,e non di dividere,dobbiamo essere compatti contro il male invisibile,per combattere e vincere insieme,non esiste la destra oppure la sinistra,vi e’ solo il centro,cioe’ la vita di tutti noi,e come il popolo e’ unito nel rispeto delle regole,lo si chiede a voi di esserlo ,per decidere del bene comune.Facciamo vedere al mondo che l’Italia non e’ un paese di 20 regioni,ma una nazione unita,pronta a combattere e vincere risorgendo contro quel Satana..chiamato coronavirus.#noisiamoitalianierisorgeremo…Serena e Santa Pasqua a te cara Italia….ed a TUTTA LA MIA NAPOLI!