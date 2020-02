Conte: “Visto? Mettere più qualità in rosa serve…”

Il tecnico nerazzurro: “Cambi giusti al momento giusto, ora ce lo possiamo permettere. Con me Vecino ha sempre giocato. Non la miglior partita di Lukaku”.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it L’Inter vince la sua prima partita in Serie A del 2020. Antonio Conte tiene il passo di Juve e Lazio. “Normale trovare difficoltà qui a Udine, dove sono bravi a chiudersi e ripartire. Mettere più qualità nella rosa serve proprio a sbrogliare queste situazione. La vittoria è stata meritata, anche se complicata. Non mi è piaciuto solo come ci siamo abbassati nel finale”. I cambi (Brozovic e Sanchez) sono stati decisivi: “Una squadra come l’Inter deve avere anche una panchina importante. In campo dal 1′ avevamo un ragazzo di 20 anni, Bastoni, e uno di 17, Esposito. Lavoriamo anche per il futuro, ma l’impatto poi di Brozovic e Alexis è stato ottimo e al momento giusto”.È stata la serata dell’esordio in Serie A del nuovo acquisto Eriksen. “Siamo stati costretti a schierarlo, viste le assenze di Sensi, Gagliardini e Borja Valero. Per un ragazzo arrivato da 5 giorni, però, è stato positivo. Sono soddisfatto di lui, anche se deve ancora trovare ovviamente il ritmo con il resto della squadra. I compiti che gli ho dato? Preferirei non dirli (ridendo ndr). Ovvio che può migliorare e giocare con più intensità”.