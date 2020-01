Conte: “Vidal? Io devo valorizzare i giocatori che ho. Grande rispetto per Gattuso”

Antonio Conte ha rilasciato alcune dichiarazioni in vista della gara contro il Napoli,raccolte in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Si ricomincia. Subito di corsa. Perché le pause e le fasi di ambientamento non sono concesse, in questa volata testa a testa. L’Inter e Antonio Conte non avranno un inizio di 2020 soft: Napoli e Atalanta sono avversarie dure pericolose, anche se Gattuso dovrà fare i conti con molte assenze. Conte non si fida: “I ragazzi sono tornati bene, riposati ma con la giusta voglia. Ci aspettiamo una partita difficile, sapete cosa penso della qualità della rosa del Napoli, ora c’è Gattuso e dovremo fare molta attenzione. Fare punti a Napoli darebbe ancor più fiducia, dopo quello di buono che è stato fatto. Sappiamo che c’è tanta strada da percorrere, e che attraverso il lavoro siamo arrivati a 42 punti”.Con “Ringhio” sarà il primo confronto in panchina, fra due allenatori che vedono al professione con la stessa “garra”: “In Rino rivedo la grande passione che ha per il calcio, la grande voglia. Lui come me ha fatto la gavetta, ho grande rispetto perché ha affrontato grandi difficoltà mettendosi in gioco all’estero e in Lega Pro. Non tanti sono disposti a farlo, altri sono più fortunati e ottengono subito la Serie A senza doversela sudare. Lui quello che ha ottenuto l’ha costruito con le sue mani. E la chiamata del Napoli è la risposta a quello che ha fatto con il Milan che è stato un po’ sottovalutato. Quest’anno il Milan ha aggiunto senza togliere nulla alla rosa e i risultati dimostrano quanto buono era stato il suo lavoro”.Poi si torna sui temi caldi ma anche tabù, scudetto e mercato: “Noi dobbiamo pensare al noi e non alla classifica o rivali. Vincere è facile a dirsi, ma per farlo ci vuole uno sforzo enorme. Non si può dire se la percentuale di possibilità di successo è cresciuta. Bisogna mettere mattoncini su mattoncini. Ci vorrà tempo per combattere alla pari con chi aveva preso vantaggio, ma deve esserci voglia di ridurre il gap, che in questi anni purtroppo è diventato importante. C’è tanto lavoro da fare, io vedo facili entusiasmi ma nessuno ti regala niente”Su Vidal, Antonio fa catenaccio: “Non parlo di giocatori che giocano in altre squadre per rispetto dei club e dei miei. Dopo sei mesi abbiamo fatto valutazioni di mercato tutti insieme, il club conosce la situazione e io sono qui per valorizzare quello che mi viene messo a disposizione. Sta alla società prendere le decisioni e saranno le migliori per il bene del club”. Palla a Marotta e Ausilio, quindi…