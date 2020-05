Conte: stop alle restrizioni, ma in totale autonomia delle Regioni

l’Italia è pronta a ripartire, anche se con grossi rischi. Questo l’annuncio di ieri sera del Presidente del Consiglio Giuseppe Conte, dopo giorni ricchi di tensioni e polemiche, in attesa della Fase 2- bis

Con il “Decreto Rilancio”, le disposizioni finali , mirano alla graduale riapertura di numerosi comparti del tessuto economico e sociale. Un cauto trampolino di lancio dell’ economia, nel rispetto delle linee guida nazionali, in un momento storico del Paese, quasi un azzardo necessario- stando alle dichiarazioni di Conte- per evitare un declino totale senza precedenti.Ecco l’elenco delle imprese e categorie che potranno riaprire i battenti, da lunedì 18 maggio :gli esercizi pubblici di vendita al dettaglio di ogni genere compresi bar, pub, gelaterie,pasticcerie.Seguono i ristoranti, gli stabilimenti balneari. Riprendono le celebrazioni liturgiche.

Dal 3 giugno invece, potranno riaprire gli studi professionali;musei, le palestre,le piscine, i centri di benessere e riprendere gli allenamenti per gli sport di squadra.Parimenti gli spostamenti interregionali, ma per esigenze di salute e di lavoro.

Per quanto riguarda i settori: cinema; teatro e attività ludico-ricreative per i bambini, la data prevista è quella del 15 giugno. Per quel che concerne il ritorno alla normalità dei contatti interpersonali e quindi della vita sociale, è stata abolita l’ autocertificazione ed esteso il ricongiungimento ad amici e conoscenti.

Resta invariato il divieto per gli assembramenti in luoghi pubblici; il distanziamento fisico e l’utilizzo della mascherina anche negli spazi all’esterno come strade affollate, mezzi di trasporto pubblici ed esercizi commerciali.Rimarranno ancora “isolati” i casi di quarantena,i contagiati e gli asintomatici.” A breve, per 150mila-aggiunge – persone sarà offerta l’opportunità di accedere ai test sierologici e molecolari ed una maggiore quantità di mascherine.Il tutto per monitorare e coordinare la curva epidemiologica,in caso di sostanziali variazioni”.

“In questa fase di ristrettezze economiche e disagi fisici,morali e psicologici-aggiunge il Premier- sono in cantiere altri provvedimenti estesi anche al Turismo ed al sostegno dell’ Editoria e per il Calcio, in vista della negoziazione con gli Stati membri europei.Infatti, per scongiurare l’ipotesi di intromissioni di circuiti criminali- sottolinea Conte- stiamo lavorando anche sul Decreto delle Semplificazioni e su quello della Liquidità,al fine di garantire supporti economici a fondo perduto per gli italiani e snellire le lungaggini della burocrazia con maggiore trasparenza e rapidità. “Il nostro punto di forza sono le piccole e grandi imprese.Il nostro obiettivo principale- conclude- è di uscire dall’emergenza con la ricapitalizzazione ed il consolidamento del tessuto produttivo,nonostante le difficoltà e qualche manovra da rivedere”.