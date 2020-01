Conte: “Costretto al tridente a causa degli infortuni. Bene Eriksen e Barella”

Dopo il successo sulla Fiorentina:“Vittoria meritata, vogliamo andare avanti in tutte le competizioni. Christian vede il gioco, diamogli tempo di ambientarsi”.Se ne parla in questo articolo pubblicato su Gazzetta.it Antonio Conte si gode il successo contro la Fiorentina che regala all’Inter la semifinale di Coppa contro il Napoli. “Per quello che abbiamo creato penso che la vittoria sia meritata – analizza il tecnico -. Siamo contenti di aver passato il turno e di poter affrontare in semifinale un’ottima squadra come il Napoli. Abbiamo voglia di andare avanti in tutte le competizioni. Era una gara secca, da non sbagliare. I recenti pareggi in campionato? Certe gare se non le chiudi possono riservarti delle sorprese, tipo tiri da 25 metri deviati…”.Così il tecnico sull’esordio di Eriksen e sugli impegni futuri: “Innanzitutto dobbiamo recuperare i tanti infortunati. Oggi avevamo solo Vecino e Barella in mezzo e abbiamo dovuto forzare l’esordio di Eriksen, uno che comunque alza il livello della squadra. Difficile immaginare Christian impiegato da attaccante, ma vede il gioco e sa fornire assist. Diamogli tempo di ambientarsi. Oggi abbiamo dovuto provare qualcosa di diverso perché Sensi e Borja erano indisponibili. Per giocare col trequartista bisogna lavorarci. Barella? Sta crescendo. Come Sensi, dopo un lungo infortunio sta crescendo. Giocatore intelligente ma anche di forza ed energia. Deve continuare sui livelli prima dell’infortunio”.