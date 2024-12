Conte cambia modulo per la Coppa

Sarà un Napoli, completamente diverso, quello che scenderà in campo all’Olimpico, per il quarto di finale, contro la Lazio.

Previsto un discreto turn over, con un cambio anche nello schieramento tattico.

Come riporta il Corriere dello Sport, il tecnico salentino pensa ad un 4-2-4 , da schierare contro la compagine capitolina.

In porta, secondo il quotidiano romano, si rivedrà Caprile, mentre a destra Zerbin sostituirà Di Lorenzo, vista l’indisponibilità di Mazzocchi.

Rafa Marin e Juan Jesus come coppia centrale, con Spinazzola a sinistra.

A centrocampo esordio dal primo minuto per Folorunsho, al fianco di Gilmour.

Davanti Raspadori, Neres, Ngonge e Simeone, per trovare la via del gol.

Un’autentica rivoluzione, rispetto al Napoli titolare, ma come anticipato da Antonio Conte, in conferenza stampa, la Coppa Italia è una delle poche occasioni, dove si ha la possibilità di dare spazio, alle riserve.

Trattandosi di una gara ad eliminazione diretta, potrebbe essere l’ultima occasione, per molte seconde linee di mettersi in mostra.

Anche la Lazio presenterà diversi cambi, nell’undici titolare, per una partita, che in questo momento, le due squadre avrebbero evitato volentieri.

L’attenzione, sia per il Napoli, che per la Lazio è tutta sul campionato, ma a nessuno piace perdere. La possibilità inoltre di andare ai supplementari, spinge Antonio Conte a non spremere ulteriormente, i giocatori che fin’ora hanno giocato di più.

Sarà importante in ogni caso, testare le cosiddette riserve, per il tecnico del Napoli, che vuole vedere effettivamente, su chi può contare.

