Conte: “Analizzeremo le richieste della Figc per la ripresa del calcio”

“Convocheremo il mondo dello sport e del calcio, insieme al ministro Spadafora, per fare il punto: raccoglieremo le istanze della Federcalcio e delle altre federazioni per avere un quadro condiviso della ripresa delle attività sportive“. Così il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, in un’intervista rilasciata al ‘Fatto quotidiano’. Sulla possibilità che il campionato di Serie A riparta, il capo del governo non si sbilancia, ma dice: “Non ho ancora messo mano al dossier calcio, ma sentiremo e concorderemo. C’e’ il ministro, che ha fatto un ottimo lavoro, ma è giusto che tutti gli stakeholders del calcio e dello sport abbiano un confronto col governo ai massimi livelli. Ovviamente tenendo presenti le raccomandazioni del Comitato tecnico scientifico“.fonte Corriere dello Sport