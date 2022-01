Contatti con positivi: anche Petagna e Malcuit vanno in quarantena

Continua lo stillicidio Covid in casa Napoli. La società partenopea, infatti, ha comunicato che Petagna e Malcuit sono stati posti in quarantena domiciliare al loro rientro dalla sosta natalizia, in quanto entrambi entrati in contatto con persone positive.

Si allunga inesorabilmente, dunque, la lista degli indisponibili per il big match dell’Epifania. Spalletti contro la Juventus dovrà letteralmente inventarsi la formazione da opporre ai bianconeri.

Ricapitolando: Osimhen, Elmas e Lozano sono positivi al Covid, mentre Koulibaly, Anguissa e Ounas saranno impegnati con la Coppa d’Africa. Il tecnico dei partenopei, inoltre, dovrà fare a meno dello squalificato Mario Rui.

A parziale compensazione, arriva la buona notizia delle negatività di Insigne e Fabian Ruiz.

