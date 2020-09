Consultazione elettorale: elenco centri sanitari per rilascio attestazione medica

In occasione delle prossime consultazioni elettorali del 20 e 21 settembre, si trasmette l’elenco contenente i centri sanitari ai quali potranno rivolgersi sia gli elettori fisicamente impediti che necessitano di accedere alla cabina elettorale accompagnati da altro elettore sia gli elettori non deambulanti per il rilascio dell’attestazione medica che consenta loro di esercitare il diritto di voto in sezione elettorale, priva di barriere architettoniche, diversa da quella di iscrizione. Di tali centri, appositamente allestiti, vengono indicati – oltre agli indirizzi e ai recapiti telefonici – i giorni e gli orari, in aggiunta ai turni ordinari, in cui sarà assicurato il servizio.

SEDI ASL NAPOLI 1 CERTIFICAZIONI MEDICO LEGALI TORNATA ELETTORALE 20-20/09/2020

DS 24 Chiaia, Posillipo, S. Ferdinando, Isola di Capri:

Sede ASL via Chiatamone 33 sabato 19/09/2020 ore 08.00 – 14.00;

Presidio sanitario Loreto Crispi via Schipa 9 domenica 20/09/2020 ore 07.00 – 22.00;

DS 25 Bagnoli, Fuorigrotta:

Sede ASL via Canonico Scherillo 12 sabato 19/09/2020 ore 8.00-14.00, domenica 20/09/2020 ore 07.00 – 22.00

DS 26 Pianura, Soccavo:

Sede ASL via Canonico Scherillo 12 sabato 19/09/2020 ore 8.00-14.00, domenica 20/09/2020 ore 07.00 – 22.00

DS 27 Arenella, Vomero:

Sede ASL Via S. Gennaro ad Antignano 42 sabato 19/09/2020 ore 08300 – 14.00 domenica 20/09/2020 ore 07.00 – 22.00

DS 28 Chiaiano, Piscinola, Marianella, Scampia:

Sede ASL viale della Resistenza 25 sabato 29/09/2020 ore 08.00 – 14.00 domenica 20/09/2020 ore 07.00 – 22.00

DS 29 Colli Aminei, S. Carlo all’Arena, Stella :

Sede ASL Leonardo Bianchi via Calata Capodichino 232 sabato 19/09/2020 ore 8.00 – 14.00, domenica 20/09/2020 ore 07.00 -22.00

DS 30 Miano, Secondigliano, S. Pietro a Patierno:

Sede ASL Via Valente 31 sabato 19/09/2020 ore 08.00 – 14.00, domenica 20/09/2020 ore 7.00 – 22.00

DS 31 Avvocata, Montecalvario, Pendino, Mercato, S. Giuseppe, Porto:

Sede Guardia Medica c/o P.O. SS. Annunziata Via Egiziaca a Forcella sabato 19/09/2020 ore 08.00 – 14.00 domenica 20/09/2020 ore 07.00 – 22.00

DS 32 Barra, S, Giovanni a Teduccio, Ponticelli:

sede ASL via F.lli Grimm 1 sabato 19/09/2020 ore 08.00 – 14.00, domenica 20/09/2020 ore 7.00 – 22.00

DS 33 Vicaria, San Lorenzo, Poggioreale:

sede ASL Piazza Nazionale 95 sabato 19/09/2020 ore 08.00 – 14.00 ; domenica 20/09/2020 ore 7.00 – 22.00.