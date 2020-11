Consegnati dalla MSC Foundation test antigeni ai Comuni della Penisola Sorrentina

Sono stati consegnati oggi pomeriggio alla Fondazione Sorrento i 30.000 test antigeni donati dalla MSC Foundation ai Comuni della Penisola Sorrentina.

In rappresentanza

hanno partecipato: Andrea Buonocore Sindaco di Vico Equense, Giuseppe Tito Sindaco di Meta, Vincenzo Iaccarino Sindaco di Piano di Sorrento, Piergiorgio Sagristani Sindaco di Sant’Agnello, Massimo Coppola Sindaco di Sorrento e Lorenzo Balducelli Sindaco di Massa Lubrense, l’amministratore delegato della Fondazione Sorrento, Gaetano Milano, e in rappresentanza del gruppo Msc Leonardo Massa, Managing Director Italia di Msc Crociere.

I Sindaci ringraziano il comandante Gianluigi Aponte e la MSC Foundation, per l’importante iniziativa in risposta all’ emergenza del Covid-19.

In particolare Leonardo Massa ha evidenziato che la MSC Foundation, è stata creata a supporto per la salvaguardia del pianeta Terra e di tutte le popolazioni che vi abitano, in particolare gli oceani e l’iniziativa di oggi rientra nel protocollo della responsabilità sociale.