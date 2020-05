Conoravirus, Florida: Contro le riaperture in spiaggia travestito da Morte

(Fonte Repubblica). Un uomo travestito da Morte cammina sulle spiagge della Florida: “State a casa”

Ha scelto di vestirsi come la morte, con abito, mantello nero, falce e volto coperto, per invitare le persone sulle spiagge della contea di Walton (Florida, Stati Uniti) a restare a casa. Si tratta dell’avvocato Uhlfelder che in questo modo ha inteso sensibilizzare le persone contro le riaperture. Secondo gli ultimi dati, In Florida, finora, si contano oltre 1.300 morti per Covid-19. Il legale così spiega la sua iniziativa: “Non abbiamo sufficienti informazioni su questo virus, non abbiamo test, dati, conoscenze adeguate”. E ancora: “So quanto siano belle le nostre spiagge. Ma se non prendiamo misure adeguate, il virus andrà fuori controllo. E le spiagge che ho visitato venerdì erano troppo, troppo affollate”.