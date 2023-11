Confronto Adl-Garcia-Squadra negli spogliatoi

Ieri al Maradona, nel post gara Champions, vi è stato un confronto, dai contenuti non resi noti, ma certamente duri e di richiamo da parte di Adl verso il tecnico e la squadra, vista l’amarezza del risultato e per come sia maturato.

Argomenti non noti all’opinione pubblica, ma certamente chiarificatori quanto crudi, conoscendo anche il carattere del presidente De Laurentiis, visto che anche una presenza assidua dello stesso, non ha portato i frutti sperati in quanto a continuità di risultati, oltre che dinamiche tecnico tattiche, che ancora oggi lasciano tanti interrogativi.

Cosa si saranno detti? Certamente che si deve vincere e convincere. La gara contro l’Empoli domenica, in programma al Maradona alle 12:30, in attesa del ciclo di ferro dopo la sosta, e forse anche cercare di capire il perché un gruppo vincente e mancante di una sola pedina rispetto lo scorso anno, abbia perso quella leggerezza e compattezza che l’ha resa perfetta, o quasi, trionfando e regalando grande calcio in ogni dove del continente.

Il confronto, il patron forse dovrebbe prima farlo con sé stesso visti gli errori commessi nella gestione post–Spalletti. Fa venire in mente, e forse calza il paragone, una canzone di Masini dove vi è un passaggio che riguarda proprio il calcio e dice: “E ora sei qui sulla porta a tirarti un rigore…”.

In effetti Adl rischia davvero di fare autogol, perché se da un lato costerebbe caro esonerare Garcia, c’è l’altra faccia della medaglia che pesa, cioè più di 200 milioni, tra mancata qualificazione, il 4°posto in campionato, senza dimenticare il futuro di Osimhen.

Una “matassa” certamente difficile da sciogliere, ma chiaramente il presidente azzurro deve ragionare da imprenditore ed i pro e contro li avrà senz’altro vagliati, ora bisogna capire soltanto se questo “parlare e guardarsi in faccia” a fine gara porti benefici ad un Napoli ancora troppo lontano dal pensare in grande.

Chiudiamo con un passaggio su questo confronto, rubando un pensiero, un altro, alla canzone del cantante toscano “Ma cosa aspetti a dire basta, e in quello specchio urlare cambia faccia…”. Ammettere i propri errori non è peccato, anzi molte volte, ci si prende. A chi fa dell’ego una minaccia soltanto per sé stesso.

