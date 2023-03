Confrontiamo le ultime stagioni in Champions del Napoli

Un percorso di analisi delle ultime stagioni in Champions del Napoli

Anche se i tifosi più scaramantici non saranno d’accordo, è innegabile che il terzo scudetto del Napoli sia oramai una certezza. A meno di un clamoroso cambio di passo, la pratica campionato è da archiviare come conclusa. I diciotto punti di vantaggio sulla seconda equivalgono a sei giornate di anticipo sulla tabella di marcia e un bottino di punti che, in ottica Champions, diventa un’arma in più contro le contendenti.

Il prossimo turno di Champions, infatti, vede il Napoli impegnato in casa per il ritorno degli ottavi di finale di Champions League. La sfida, in calendario per mercoledì 15 marzo alle ore 21:00, potrebbe significare raggiungere i quarti di finale della competizione per la prima volta nella loro storia. Le partecipazioni nella massima competizione per club europea sono poche, solo 10, e finora si è sempre fermato agli ottavi o alla fase a gironi. Ripercorriamo dunque le ultime stagioni in Champions League dei campani e proviamo a fare un paragone con la stagione in corso.

Stagione 2019/20

Una stagione particolare, fatta di ottime prestazioni e problemi in campo e sulla panchina. Si alternano Carlo Ancelotti fino alla quindicesima di campionato e Gennaro Gattuso dalla sedicesima in poi. Il risultato finale sarà la settima posizione in classifica e l’accesso all’Europa League. Il cattivo rendimento in serie A si contrappone invece ai risultati nelle coppe: vittoria della sesta Coppa Italia contro la Juventus e approdo agli ottavi di Champions League.

Champions che si preannunciava difficoltosa, con il gruppo E composto da Liverpool, Salisburgo e Genk. Proprio contro i Reds si apre la competizione, ma al San Paolo il Napoli si impone per 2-0 grazie ai gol di Mertens e Llorente. Il 4-0 del 10 dicembre 2019 ai danni del Genk significa secondo posto nel girone con un solo punto di distacco dal Liverpool. A sbarrare la strada nel cammino verso la finale c’è il Barcellona. La partita di andata termina 1-1, risultato che lascia aperta qualche speranza nel ritorno al Camp Nou, ma il 3-1 dei catalani sancisce la fine dell’avventura europea.

Stagione 18/19

L’anno precedente si era visto un andamento totalmente opposto all’ombra del Vesuvio. Ancelotti, al primo anno dopo il triennio di Sarri, riuscirà a portare la squadra al secondo posto in Serie A ma fallirà l’accesso agli ottavi di Champions, chiudendo al terzo posto. La conseguente partecipazione all’Europa League si fermerà ai quarti di finale, così come la Coppa Italia.

C’è da dire che il gruppo C della Champions di quell’anno non fu molto agevole: ancora il Liverpool sul percorso, poi la Stella Rossa e il Paris Saint-Germain. Eppure, il Napoli avrebbe potuto ottenere anche qualcosa in più. Nonostante una sola sconfitta e gli stessi punti dei Reds, ad avere la meglio nella classifica finale furono quest’ultimi. Decisiva la sconfitta ad Anfield dell’11 dicembre 2018 anche se, a onor del vero, fu il pareggio per 0-0 nella prima partita contro la Stella Rossa a pesare nel bilancio finale.

Stagione 2017-18

Champions League che si chiude nella fase a gironi nel gruppo F composto da Manchester City, Feyenoord e Shakhtar Donetsk. Proprio contro lo Shakhtar si apre la prima giornata di Champions, e i partenopei in trasferta perdono 2-1 quello che sarà poi lo scontro diretto per il passaggio del turno. Non basta la vittoria per 3-0 al San Paolo del ritorno. A decretare la fine dei giochi è l’ultima giornata, dove il Napoli cade in casa del Feyenoord per 2-1 e clamorosamente anche il City fa la stessa fine in casa dello Shakhtar.

Stagione 2016/17

La stagione 2016-17 sembrava la più bella in chiave Champions. Il sorteggio è favorevole nei gironi, presentando Benfica, Dinamo Kiev e Beşiktaş. Il Napoli ne approfitta arrivando primo, ma verrà punito dalla sorte trovando agli ottavi il Real Madrid, piazzatosi secondo nel gruppo F dietro al Borussia Dortmund. La doppia sfida al Santiago Bernabeu prima e al San Paolo poi segnerà a referto un doppio 3-1 a favore dei Galacticos che poi avranno il merito di alzare la coppa al cielo nella finale contro la Juventus.

Che sia dunque questo l’anno buono per trovare finalmente un po’ di gloria in campo europeo? Lo scopriremo tra non molto. Appuntamento al 15 marzo.

