Confesercenti Napoli e Comune, albero natalizio in piazza del Plebiscito

Donare “luce” alla città di Napoli in un momento particolarmente buio. Questo il senso dell’albero di Natale che da sabato sera troneggia in piazza del Plebiscito, donato da Confesercenti Campania con l’Associazione Luminarie Italiana, in collaborazione con il Comune di Napoli. Presenti all’accensione dell’installazione, tra gli altri, il sindaco di Napoli Luigi De Magistris, il presidente di Confesercenti Campania Vincenzo Schiavo e il presidente dell’Associazione Luminaria Italiana (associata a Confesercenti) Antonio Spiezia. “Con quest’albero – annuncia Schiavo – abbiamo sottolineato come fosse necessario dare un simbolo di luce e di speranza a Napoli, alle famiglie, ai giovani e soprattutto ai commercianti di questa città che stanno soffrendo più di tutti. Confesercenti intende sostenere la reazione e la ripresa, non lasciando indietro e non dimenticando alcuna attività commerciale. Questa terra deve ripartire trascinando il Sud, il compito della Campania è quello di fare da traino dell’economia per cancellare ogni differenza tra Meridione e Settentrione d’Italia”. Il sindaco di Napoli Luigi De Magistris interviene dicendo: “Ringraziamo Confesercenti di Napoli e Campania per questa splendida iniziativa. Il Comune di Napoli intende, con questa installazione, sottolineare l’importanza di un concetto: quest’anno ci stringiamo alle persone che stanno in difficoltà, riscoprendo il senso dell’importanza della vita, della natività, della famiglia e dell’amore per la nostra Napoli”. Antonio Spiezia conclude: “Quest’albero è stato donato per avere visibilità agli occhi del governo e dello stato, per i quali siamo invisibili, visto che non ci è stato riconosciuto alcun sostegno o anche un semplice sgravio. Con questa luce vogliamo far aprire gli occhi a chi dovrebbe tenderci una mano”.