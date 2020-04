Conducente di un autobus aggredito da un passeggero a Napoli

Un conducente dell’Azienda napoletana mobilità è stata aggredito nella mattinata di oggi da un passeggero. Il fatto è reso dall’Esecutivo Provinciale USB Lavoro Privato. Secondo la ricostruzione dell’organizzazione sindacale il dipendente Anm, che era alla guida di un bus di linea, è stato aggredito da un passeggero che non avrebbe fatto salire a bordo del bus, fuori fermata, mentre percorreva via Caravaggio, a Napoli. Il conducente del bus, a causa di uno spintone, ha perso l’equilibrio finendo a terra.

L’uomo subito dopo è stato soccorso e portato in ospedale. “Sono anni che chiediamo di aggiornare il documento di valutazione dei rischi affinché l’azienda possa attuare, in modo concreto e strutturale, le opportune e necessarie misure di prevenzione presso i capolinea e a bordo dei mezzi aziendali, potenziando quelle già esistenti, attraverso l’utilizzo di personale inidoneo riqualificato in mansioni di bigliettaio o vigilantes”, si legge in una nota dell’dall’Esecutivo Provinciale USB Lavoro Privato. fonte Repubblica