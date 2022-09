Condominio allargato, Napoli a che piano?

Si è allargato notevolmente, il condominio in serie A, quando sono passate le prime cinque giornate. Da stasera si potrebbe aggiungere un nuovo inquilino, l’Atalanta di Gasperini, impegnata sul campo del Monza, può prendere la testa della classifica. Stravolte e non poco le griglie di partenza, pur cambiando diversi giocatori, le squadre di serie A, palesano pregi e difetti della passata stagione.

Nel derby di Milano, si è vista un Inter ancora più in difficoltà rispetto all’anno precedente. L’assenza di Lukaku non è sufficiente a giustificare, la formazione di Inzaghi, totalmente in balia dei rossoneri. La partenza di Perisic e il mancato inserimento di Gosens, completano un quadro, che alla vigilia della partenza della champions, è tutt’altro che rassicurante.

Il Milan scopre in De Ketelaere un prezioso talento, un Leao che quando è in giornata diventa devastante, ma come col Sassuolo è Atalanta ha delle pause, in più le partite di coppa avranno un loro peso.

La prima grande delusa, fin’ora è la Juventus, nonostante contro la Fiorentina schierasse gli ultimi arrivi: Milik, Paredes, Di Maria, viene salvata dal palo di Jovic su calcio di rigore. La squadra d’ Italiano conferma invece di avere momenti di grande calcio, pecca di continuità ed esperienza.

L’altra grande delusa di questa prima fase è la Roma di Mourinho. La sconfitta di Udine è troppo pesante, nella forma e nel risultato, per poter essere giustificata dagli episodi o da decisioni arbitrali, come il tecnico portoghese tenta di fare, nel post gara. Le premesse estive, con gli arrivi di Dybala, Matic e Wijnaldum erano ben altre, non bastano le defezioni dell’olandese e di Zaniolo, per prendere quattro gol dall’Udinese, di Sottil. Quest’ultimo elogia Spalletti, come suo tecnico preferito, ed è proprio il campionato a domandarsi, dove collocare gli azzurri in questo campionato.

La vittoria di Roma, porta con sé due verita: la Lazio vive di alti e bassi, straripante contro l’Inter, abulica nelle successive due uscite. Il Napoli non può prescindere dalla sua formazione base, per esprimersi al meglio.

Kvaratskhelia è la vera rivelazione ad oggi della serie A , pare esprimersi meglio da centrale dove può liberarsi al tiro. Lobotka è diventato insostituibile, come il suo compagno di reparto Anguissa. Kim sta diventando una certezza, su Meret si può contare, Osimhen sempre più trascinatore.

Per la gara con il Liverpool si prevede un Maradona sold out, con un pubblico entusiasta e pronto a bloccare gli inglesi. Permangono dei dubbi su alcuni punti: Raspadori sembra ancora un pesce fuor d’acqua, Ndombele non è ancora all’altezza dei titolari, quando arrivano i gol degli attaccanti? Dubbi a cui il mister azzurro, dovrà presto sciogliere, poiché l’arrivo imminente delle notti Champions, porterà via diverse energie, il contributo delle seconde linee, sarà l’arma vincente di questa stagione, non solo per il Napoli.

