Con o senza Var la soluzione è lontana.

Prima che il calcio si aprisse alla “Revisione” ci son voluti 30 anni.

Prima che uno schermo arrivasse sui campi di calcio, esisteva praticamente ovunque.

Tennis, volley, basket rugby. Nell’atletica leggera sin dallo scorso secolo. Medaglie olimpiche assegnate o perse per un millimetro.

L’anima rivoluzionaria di Aldo Biscardi ancora fa eco.

La moviola in campo ha gridato per 30 anni,nel suo celebre processo, il Rosso.

Quando era diventato impossibile rimandare è arrivata.

La Var o il var, il nome è minuzia.

Si chiama così.

Video Assistant Refree.

Equilibrio nelle decisioni arbitrali. Supporto all’occhio umano in un calcio che corre a mille all ‘ora. Perché così tardi?

Ognuno ha le sue risposte. Ognuno dentro ne ha una che giustifica o condanna questo o quell’aspetto del sistema e mondo calcio.

In questa storia Napoli ha il suo nome impresso.

Non è poco.

Fu infatti Fabio Maresca, arbitro della sezione Aia di Napoli a “rivisionare” per la prima volta, il calcio di serie A.

2017-2018 Juventus – Cagliari.

Maresca guarda lo schermo, si consulta con Valeri ed Aureliano poi torna verso il campo, fa il gesto dello schermo ed indica il dischetto.

Scenografia di un nuovo calcio.

Buffon parerà quel rigore concesso dopo consulto al var ma questa è cronaca.

Juve-Salernitana è solo un ulteriore atto misero di un business ossessivo ed ossessionato.

Di sport praticamente nulla.

Un fuorigioco non visto dall’ occhio umano, saltato a quello meccanico e questo autorizza alla scazzottata.

Ammonizioni, espulsioni, grida, schiaffi, accuse in viso ed in tv.

Minacce nemmeno tanto velate.

Marcenaro “crocifisso”.

Della Salernitana, di un validissimo Davide Nicola, nemmeno il ricordo.

Della Salernitana che per 70 minuti zittisce Torino nemmeno una riga.

Solo var in prima pagina.

Sport? Zero, anzi meno.

Vergogna tanta.

Siate seri, smettete di parlarci di Educazione.

Non indignateci.

Soldi, interessi e risultati.

In questo turbine violentissimo di Barbari all’arrembaggio, la classe arbitrale.

Presi di mira.

Esposti alla gogna mediatica. Condannati senza attenuanti.

Non basta essere perfetti, serve essere robot.

Il calcio vuole arbitri marziani.

Verdetti senza appello.

Non vuole ragazzi seri, onesti e performanti per arbitrare, vuole extraterrestri che abbiano 12 occhi, 6 antenne ed orecchie per sentire rumori lontani.

Basterebbe?

Non credo.

Il calcio è uno “sport” giusto?

Risponda ognuno come crede.

Mi piace: Mi piace Caricamento...

Correlati