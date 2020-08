Con il Castel di Sangro tante luci ed un’ombra

Nella sfida contro il Castel di Sangro valevole per il triangolare della città locale il Napoli svolge un vero e proprio allenamento La squadra locale si dimostra di un qualità scadente spoetizzante, Sembra essere spoetizzante la prova dell’ormai ex centravanti azzurro Milik che oltre ai goal dimostra svogliatezza e mancanza di lucidità sotto porta. Il Napoli 2020-21 inizia la propria stagione con passo svelto e giocando a due tocchi per poi fiondare in profondità Tra gli azzurri si mettono in evidenza Politano, Demme , da blindare immediatamente, Di Lorenzo. La prima azione è di Demme che al 1′ scocca un tiro che Romito para. Il primo goal della stagione è di Politano che al 22′ segna…Il 2-0 è opera di Di Lorenzo che dribbla il portiere locale e poi segna. La squadra azzurra cerca di far girare il pallone per poi utilizzare le fasce dove sia a destra che a sinistra agiscono con naturalezza rispettivamente la coppia Di Lorenzo-Politano e Hysay – Younes. Il centrocampo si affida alle geometrie di Demme e alla voglia e alla classe di Zielinski. Milik comunque alterna goal ad allucinate giocate Al 13′ Milik fa un bel goal con un bel tiro all’interno dell’area di rigore(8′). Ma come suddetto al 14′ si lascia ipnotizzare come un dilettante dal portiere locale. Lo stesso succede al 15′ quando ancora non trova la via del goal. Se non segna un attaccante allora ci deve pensare Koulibaly a fare il 4-0(16′). Mezza rovesciata di Di Lorenzo il portiere locale fa una frittata e il difensore senegalese uomo di mercato del Napoli segna. Lo fa con la fascia di capitano ed è suggestivo vederlo in questa veste nell’ultima partita sua con i colori azzurri- Milik si rifà al 17′ (5-0) Demme illumina il gioco azzurro e passa a Di Lorenzo che piazza un assist facile per l’ex ormai centravanti azzurro. Al 19′ ottima azione sulla fascia destra Politano imposta, Di Lorenzo si sovrappone e passa a Younes che segna. 6-0. La grandine azzurra sul Castel di Sangro continua con Gaetano,la stellina azzurra, che su assist di Younes segna il 7-0 (21′). La squadra azzurra continua nel suo gioca a due tocchi e sulle fasce. L’ ottavo goal arriva con Politano che ribadisce in rete un altro pallone che Romito respinge su tiro sempre sbagliato di Milik (22′). E’ 8-0. Ma la fortuna aiuta gli audaci non gli impavidi e così al 22′ Milik colpisce il palo. Al 24′ s’erge a protagonista Romito. Younes viene atterrato in area e l’arbitro assegna il rigore. Batte lo stesso Younes e il portiere locale s’allunga respingendo il rigore. La pazienza del pubblico a Castel di Sangro e anche chi ha pagato il biglietto da casa con Milik finisce quando il polacco sbaglia due goal fatti, Anche San Gennaro Gattuso perde la pazienza e lo sostituisce con LLorrente. Per la serie palo per palo uguale palo al quadrato. Younes si riscatta segnando il nono goal al 33′. Il turco naturalizzato tedesco, riceve in area, si accentra e ne salta due, poi incrocia il destro e scarica in porta! La gradine azzurra finisce con i goal di Politano al 42‘ e il palo di Gaetano. A proposito di palo, sembra essere finita in maniera ingloriosa l’avventura di Milik, unica ombra di una luce piena.Stavolta il palo a Napoli si è spento ed era pure ora.