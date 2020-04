Comune, Venanzoni (PD): delibera “debito ingiusto” carta straccia

Luigi de Magistris ripropone la delibera sul “Debito ingiusto”, Napoli non può essere offesa.

Ritorna pesantemente sulla scena dell’ultimo film in quel di Piazza Municipio “FEBBRE DA CAVALLO”, la sensazionale scena de il “Debito ingiusto”.

Nemmeno i grandi Gigi Proietti ed Enrico Montesano saprebbero fare meglio.

Una delibera frutto delle farneticazioni e della demagogia politica un tanto al chilo che non ha nessun presupposto e fondamento giuridico.

Delibera già in passato criticata da molti esperti giuristi ed economisti, che ne hanno evidenziato le falle e l’assoluta inconsistenza.

Carta straccia dunque, che tristezza.

Lo racconteremo in consiglio comunale nei prossimi giorni.

Tutto questo rappresenta un’offesa alla città di Napoli.

Approfittare di un momento di crisi e di emergenza del paese per rilanciare su un tema così delicato come quello della crisi finanziaria degli enti locali è quanto di più scorretto sul piano politico si possa fare.

Evitiamo, che questo inutile dibattito, dalle prossime ore, possa rappresentare la solita arma da distrazione di massa, utile solo a coprire i disastri politici di una città alla deriva.