Comune, Venanzoni (Pd): De Magistris come prendere in giro gli sportivi napoletani

COME PRENDERE IN GIRO GLI SPORTIVI NAPOLETANI.

Ora tocca ai tanti adulti e bambini fruitori degli impianti sportivi napoletani.

L’ennesima delibera di presa in giro ai cittadini napoletani, è la volta degli sportivi.

Dopo la NAPOLI RIPARTE DELLE TASSE, era doveroso scrivere l’ennesimo LIBRO DEI SOGNI per chi pratica lo sport in città.

Di seguito nel dettaglio tutto ciò che vorrebbe essere nelle belle intenzioni dell’amministrazione comunale a patto però che il governo intervenga con risorse economiche importanti.

Vi cito solo qualche passaggio proprio a testimonianza della inutilità di un atto che mai sarà trasformato in concretezza.

La riduzione pari al 50 % delle tariffe energetiche (energia elettrica, gas ed acqua).

La previsione di un contributo economico, finalizzato a compensare i mancati introiti causati dalla sospensione forzata ed improvvisa di tutte le manifestazioni sportive.

Proporre, per i proprietari di strutture private connesse in affitto ai predetti soggetti sportivi dilettantistici, una deduzione di imposta pari alla riduzione degli stessi canoni non incassati per il periodo 1 marzo – 31 dicembre 2020.

Per quest’ ultimo passaggio poi vorrei ricordare che parliamo sempre di un servizio a DOMANDA INDIVIDUALE, per cui se le pratica sportiva non si esegue di quali deduzioni stiamo parlando??

Vi invito a leggere poi le osservazioni del segretario generale, il quale come sempre oltre a confermare che l’atto deliberativo è privo di contenuti essenziali per cui è impossibile esprimere un parere compiuto, rinvia poi ad un confronto più ampio proprio perché gli enti interessati da coinvolgere sono diversi.

Ma era proprio necessario scrivere una delibera, coinvolgere numerosi assessori e dirigenti per non produrre di efficace assolutamente nulla?

Bastava una semplice lettera al governo, come sempre ci ha abituati il nostro sindaco e chiedere risorse finanziarie.

Trovo giusto allegare parte degli atti di cui parlo perché a volte il giudizio della politica può essere di parte.

I documenti però esprimono sempre il valore di ciò che si dice.

Mi piacerebbe conoscere davvero il parere del presidente del Coni regionale Campania, il dr. Sergio Roncelli, persona che stimo e di altissimo valore.

Cosa ne pensa di questo provvedimento che nei fatti non ha nessuna ricaduta sulla città e sugli sportivi napoletani?

Tutto rimandato a data da destinarsi.

Quando?

Lo vedremo prossimamente.