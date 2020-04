Comune, Venanzoni (Pd): Cancellazione debito ingiusto? Dema come Mago Silvan

Dalla pagina fb di Diego Venanzoni, consigliere comunale del Pd, sulla delibera della giunta de Magistris sulla cancellazione del “debito ingiusto”.

“Una sorta di associazione culturale a scopo no profit, un club tra amici che lanciano messaggi di simpatica disponibilità alla città di Napoli.

Ecco cosa è diventata l’amministrazione comunale di Napoli.

Basta un semplice annuncio, una speranza da strappare et voilà, costruiti i titoli di giornale per i giorni a seguire.

Per semplice notizia e pura curiosità, a voi (in allegato) uno stralcio della delibera ‘Napoli Riparteì, il cui passaggio dispone chiaramente a data da destinarsi il taglio delle tasse comunali ai cittadini napoletani per l’anno 2020.

A due condizioni però: che il governo ristori tutta la quota di risorse finanziarie equivalente così come da minor entrata; agli operatori del sistema produttivo locale l’esenzione delle tasse è prevista solo a condizione che si mantengano inalterata la forza lavoro preesistente alla data di chiusura dei provvedimenti di emergenza.

Ora ragionevolmente vi sembrano due opzioni possibili ed in grado di verificarsi nei prossimi mesi? Anche i meno esperti sanno con certezza che tali condizioni non potranno mai concretizzarsi. Dunque la sospensione delle tasse è qualcosa di immaginario e surreale che mai potrà verificarsi, almeno alle attuali condizioni. Della resto gli atti amministrativi prodotti mancano di una vera e propria esecutività.