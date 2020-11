Comune, Pagano (IV): “Bilancio, Forza Italia salva de Magistris”

Graziella Pagano (Italia Viva) sul suo profilo fb: Forza Italia salva Luigi de Magistris

“Il Sindaco di Napoli ha salvato la poltrona grazie a questa operazione da ‘vecchia politica’. Chiede un rinvio , ammette una mancanza di maggioranza e invoca responsabilità di fronte alla città: sono senza parole!Adesso è chiaro a tutta la cittadinanza che questa amministrazione è l’esatto opposto di ciò che millanta di essere in Tv e sui giornali. De Magistris e Alessandra Clemente hanno numericamente vinto per il momento, ma oggi hanno scritto la loro FINE politicamente parlando.Vedremo come sarà ripagato il ‘sacrifico’ degli eroici consiglieri che hanno consentito questo schifo, saremo vigili e attenti.Italia Viva, nel consiglio comunale che dovrà pur essere convocato, continuerà la battaglia per far cessare questa farsa!Per quello che mi riguarda sarò ancora più dura negli attacchi a questo Sindaco, non sono disponibile a sostenere alcun dialogo con questa gente e non sono più disposta a tollerare l’equiparazione fra De Magistris e Vincenzo De Luca.Naturalmente il prezzo di questi 6 mesi di prolungata agonia lo pagheranno per intero i Napoletani che saranno ancora di più abbandonati al proprio destino dalla peggiore Giunta comunale di sempre”. E’ quanto ha scritto Graziella Pagano (foto dal web) sulla sua pagina fb.