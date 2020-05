Comune di Napoli, la fase 2 non è mai partita: gli uffici fermi, in 1700 a casa

La fase 2 per ora si intravede solo sulla carta. E neppure nitidamente, visto che la confusione non manca. In una prima bozza discussa tra la giunta de Magistris e i sindacati si legge che la distanza minima tra le scrivanie negli uffici del Comune deve essere ” di almeno 2 metri”. Ma in una ultima versione, quella distanza scende ” ad almeno 1 metro”. ” Mica vogliono farci morire tutti?”, si chiede arrabbiato un sindacalista.

Intanto gli sportelli per i cittadini sono chiusi da marzo: informazioni e documenti solo via telefono, posta elettronica o “in casi urgenti” su appuntamento.

È vero: i termini dei procedimenti amministrativi sono sospesi dal governo fino al 15 maggio. E concessioni, atti, permessi conservano la validità fino al 15 giugno. Ma il tempo stringe e mentre tutti ripartono a Palazzo San Giacomo si discute sui protocolli di sicurezza. “Siamo alla rifiniture del testo – spiega il vice sindaco Enrico Panini – Penso che per lunedì sarà pronto e non escludo che per quella data alcuni uffici possano ripartire. Ma non vivo con angoscia il 18 maggio perché gli uffici non si sono mai fermati ” . Già, sul sito web del Comune resta l’organizzazione ferma al 9 marzo con un elenco di numeri di telefono e- mail per l’anagrafe, l’ufficio tributi, politiche per la casa, lo sportello per le attività produttive.Eppure si scopre che anche il quartier generale del verde pubblico in città è chiuso e si legge: “Le attività lavorative continuano a garantirsi tramite le modalità previste dal lavoro agile”. In una parola: si lavora a casa per aiuole, parchi e giardini.

” Ma i sopralluoghi ovviamente li facciamo”, assicura la dirigente del servizio. Sono circa 1700 i lavoratori dell’ente ancora in smart working, quasi il 30 per cento del totale dei 6 mila dipendenti. Dal 4 maggio c’è chi ha aumentato un po’ i giorni in ufficio.

“Ma abbiamo dai mille ai duemila dipendenti a casa senza fare niente – denuncia Annibale De Bisogno, responsabile Uil – Si tratta di bidelli, autisti, giardinieri, operatori nelle biblioteche, centri per anziani. Categorie A e B che vorrebbero tornare al lavoro perché stanno perdendo parte del loro salario, tra ticket e altre indennità. E il problema è che non ci sono dispositivi di protezione in numero sufficiente e conformi alle norme. Venerdì pomeriggio al dormitorio pubblico sono state consegnate al personale mascherine buone solo per togliere la polvere. E pretendiamo le barriere di plexiglass agli sportelli col pubblico”.

Già, i plexiglass. Sono indicate nelle bozze laddove non “sono garantite le distanze minime di almeno due metri tra gli operatori e gli utenti”. ” I plexiglass li stiamo acquistando – spiega Panini – È chiaro che se non è possibile adattarli a tutti gli spazi, riapriremo stabilendo distanze obbligatorie. E potremmo utilizzare i dipendenti di categoria A e B per controllare le file, d’intesa coi sindacati, e favorire il distanziamento negli uffici col pubblico ” . Si tratta proprio di quelle categorie inutilizzate che scalpitano per recuperare un po’ di salario. E mascherine e gel? ” Ne abbiamo – assicura Panini – Qualche giorno fa di mascherine ne abbiamo ricevute 53 mila ” . Ma sono in corso gare del Comune per garantire le forniture per seimila dipendenti al giorno. Una data c’è? ” Sono i dirigenti come datori di lavoro a individuare le singole attività che dovranno riaprire “, conclude Panini. Si rischia lo scaricabarile se, come si legge nelle bozze, ai singoli dirigenti spetta decidere ” gli orari scaglionati di ingresso e uscita, la periodicità delle sanificazioni, un luogo di isolamento per chi manifesta sintomi in ufficio”. E finanche “regolamentare gli accessi dei garzoni di bar e tavole calde che consegnano generi di conforto presso gli uffici”.

Non aiuta il livello di contagio in Comune. Ieri un dipendente dell’Anagrafe di Chiaia è stato ricoverato per Covid. Dalla scoperta di questo caso di positività due suoi colleghi sono adesso in isolamento a casa. La Municipalità ha scritto al Comune: ” Questa situazione, privando gli uffici demografici di ulteriore personale, rende ancora più difficile garantire i servizi ai cittadini”.

