Comunali 2021, Sarracino (Pd): “Sindaco, lanciamo un percorso di idee”

“Nella conferenza programmatica di luglio abbiamo ottenuto tre risultati: riavvicinare i nostri iscritti e il nostro popolo al partito; costruire un rapporto con quei mondi civici che ci avevano voltato le spalle; lanciare un percorso di idee per Napoli e la sua città metropolitana. Si, Napoli, ma non solo. Il prossimo sindaco sarà anche il sindaco della città metropolitana più densamente abitata d’Europa, per cui abbiamo ritenuto fin dal primo istante come prioritaria la necessità di estendere la discussione. Il lavoro di questa estate non si è mai interrotto. Avevamo deciso di lanciare gli Stati Generali ma il peggioramento della situazione sanitaria ci impone di ripensare tutto. Ma non ci fermeremo. La prossima settimana presenteremo alcuni schemi di lavoro in continuità con #ideaNapoli, coinvolgendo innanzitutto i nostri segretari e i nostri iscritti, valorizzando le cose che hanno funzionato, cambiando quelle che non hanno prodotto i risultati sperati. Giovedì invece terremo il primo tavolo di confronto programmatico con tutte quelle esperienze civiche che sono emerse in questi mesi. A queste energie non va chiesto un contributo, va chiesto di essere protagoniste della Napoli del futuro. Noi lo faremo, perché Napoli è Napoli, ed ha bisogno di un programma ambizioso ma concreto, e noi lo scriveremo e realizzeremo tutti assieme!”.

Dalla pagina fb di Marco Sarracino (nella foto) segretario provinciale del Pd.