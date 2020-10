Comunali 2021, Martusciello (FI): “No successioni feudali, sindaco scelto dal basso”

Comunali Napoli: Martusciello, non abbiamo bisogno di successioni feudali come accade con la Clemente ma di un sindaco scelto dal basso



“Alle prossime elezioni comunali non saranno i partiti a scegliere il candidato sindaco ma sarà il candidato civico a individuare un’area di riferimento. Napoli ha bisogno di vero civismo di chi ha già dato nella propria vita e accetta di mettere questa esperienza a disposizione della propria città. Gli ultimi dieci anni consegnano una città a pezzi come dimostra l’alluvione di ieri in via Posillipo. Vogliamo che un sindaco civico senza appartenenze, senza tessere, senza progetti nazionali, possa guidare la città. Su questo lavoriamo e su questo chiederemo il voto ai napoletani” – dichiara Fulvio Martusciello (nella foto), europarlamentare di Forza Italia.