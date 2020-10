Comunali 2021, de Magistris: “Perché Alessandra…”

“Non è stato facile, è stata scelta perché donna e giovane. Abbiamo anche altri giovani: per questo non è stato facile. Alessandra (clemente. ndr) è una ragazza che ha talento, ha coraggio e ha una storia importante di chi non è scappato da Napoli, invece sui temi della giustizia e della legalità ci ha messo la faccia e si è sporcata le mani”. Così Luigi de Magistris ha spiegato la scelta di Alessandra Clemente quale candidata a sindaco per le prossime comunali che si terranno nel 2021. “Lei deve ovviamente crescere, deve iniziare un percorso fatto di umiltà e determinazione, di capacità di unire e non dividere e di riempire anche quelle aree dove arriva con fatica” ha aggiunto. “È una strada in salita, Alessandra non è un passpartout che apre le porte facilmente. E’ una strada in salita, una candidatura però secondo me vincente. Da la forza di Napoli in Italia, di una città che ha scelto anche oltre de Magistris la legalità, il contrario a ogni forma di violenza e alla camorra che per noi sono una pregiudiziale. Per noi le mani pulite ed essere persone che si battono per gli altri e per il bene comune è una dote fondamentale” ha detto. “Attorno ad Alessandria va costruita una strada e poi ha entusiasmo. Credo che è la persona giusta in questo momento come attaccante per segnare. Per me è più difficile, sono abituato a giocare. L’attaccante da solo mai potrà vincere le partite. Si deve conquistare la stima il rispetto il sostegno della squadra e dello spogliatoio e poi vengono i tifosi e il resto della squadra deve giocate per far segnare l’attaccante. Credo che i prossimi mesi saranno importanti per costruire squadra e partire in anticipo perché, credo, sia importante in un dibattito che sarà lungo interessante ma che potrà diventare noioso in cui vedremo tantissime candidature, partiti spaccati e coalizioni che non si riescono a formare”. Poi, il sindaco ha spiegato: “Noi mettiamo a disposizione un nome per una coalizione larga ma siamo anche in grado di mettere in campo molte liste civiche per costruire anche una candidatura che andrà in direzione diversa dai grandi partiti. Se invece c’è disponibilità a dialogare veramente noi saremo disponibili senza pregiudiziali. Ma da oggi iniziamo i 100 passi per la vittoria”, ha concluso de Magistris.