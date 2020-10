Comunali 2021, de Magistris: “Ecco la nostra candidatura a sindaco…”

Comunali 2021. Il sindaco di Napoli Luigi de Magistris ha presentato la “sua” candidatura a primo cittadino. si tratta di Alessandra Clemente, da anni nella sua giunta, Una scelta che è stata annunciata e spiegata, per così dire, nei minimi dettagli.

“Nell’apprezzare il dibattito che sta nascendo in città sulle prossime amministrative, sulle elezioni del prossimo sindaco ha detto de Magistris – anche confrontandomi con tanti dei nostri, con la nostra squadra, con chi in questi anni ha contribuito a un’esperienza unica in italia, ho ritenuto opportuno mettere in campo una proposta, anche per passare da un dibattito pur interessante ma non molto concreto all’indicare un ragionamento, un metodo, una persona, una squadra e tra qualche mese un programma”.

“Credo che questo non sia soltanto una manifestazione di un diritto di chi ha governato in questi anni ma anche un dovere a contribuire a fare chiarezza – ha chiarito. Quindi abbiamo molto riflettuto in queste settimane su una persona da indicare come elemento per costruire un dialogo con tante componenti della città, perché noi riteniamo di essere, anche al di là della mia persona, una squadra. Io non potrò fare il giocatore in campo, mi devo cimentare a fare l’allenatore in questo campionato che ci prepara al campionato, che sarà lo scudetto di chi diventa sindaco, e quindi ho ritenuto di scegliere una persona che non è l’erede naturale, non è il predestinato, non è una persona superiore agli altri elementi della squadra, ma che ho ritenuto potesse essere la più idonea in questo momento a essere il punto di riferimento di una squadra forte il cui candidato prescelto si deve mettere al servizio della squadra e ovviamente poi della città, e la squadra si deve mettere al servizio della persona scelta”.

“Ho ritenuto, quindi, – ha annunciato – che Alessandra Clemente potesse essere la persona in questo momento utile per aprire un ragionamento con la città, al nostro interno, con la nostra maggioranza, con chi ha fatto il viaggio insieme a noi, con la città, con i partiti, con tutti. credo che questo sia il metodo giusto. non si tratta di una candidatura che va in continuità o in discontinuità”, “Io credo – ha spiegato ancora – che l’esperienza di Luigi de Magistris sindaco, nel bene e nel male, e ognuno darà le sue valutazioni, non sia ripetibile. E’ stata un’esperienza rivoluzionaria per come è nata e come si è costruita e per come si è lavorato in questi anni. ma credo sia doveroso da parte di chi ha costruito un’esperienza che oggi è unica in italia, quella di poter indicare che anche senza il leader, senza chi ha fatto per primo la rivoluzione da solo e poi insieme ad altri in questi anni, si possa esprimere una squadra per il governo della città, fatta di persone oneste, con le mani pulite, coraggiose, competenti, preparate, che davvero amano Napoli”.

“Questa mia indicazione di oggi – ha detto ancora – non è una fuga in avanti, non è un voler saltare metodi e tavoli, ma è un contributo, e non è contro i partiti, non è contro nessuno. però ormai a pochi mesi dalle elezioni sopratutto per noi che non siamo una forza politica nazionale forte, non siamo al governo del Paese e del parlamento, partiamo dal basso. con la consapevolezza di poter andare insieme ad altri, altre componenti, altri partiti, altre reti, e comunque essere pronti anche qualora altri non vogliano stare al dialogo, a prepararci anche a un campionato in cui partecipare con convinzione e provare a vincere”.

“Dopo tanto riflettere, soprattutto quest’estate, penso sia venuto il momento di rappresentare alla città questo mio e questo nostro convincimento, perché ci abbiamo lavorato con spirito di squadra. sono un allenatore che ascolta i giocatori, anche quando sono critici, ma credo che chi è il leader abbia a un certo punto il diritto e dovere di mettere in campo una proposta, e questa è una proposta vincente” ha concluso.