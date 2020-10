Comunali 2021, Clemente: “Nel mio futuro continuerà a esserci Napoli”

“Napoli scorre nel mio sangue. Io sono figlia di Napoli. Sono figlia di una città meravigliosa quanto difficile, ma soprattutto meravigliosa. Sono figlia della voglia di farcela, di resistere, di superare le difficoltà; con impegno, facendo ciascuno la propria parte”. Così inizia il post pubblicato sulla sua pagina fb Alessandra Clemente (foto da fb), poco dopo la sua investitura a candidata a sindaco per le prossime amministrative da parte di Luigi de Magistris, attuale primo cittadino, che si terranno nel 2021. “Non ho mai vissuto il mio ruolo di assessore come una posizione di potere, se non considerando la parola ‘potere’ come possibilità di fare, di poter cambiare le cose con il lavoro, con il dialogo e la partecipazione. Io posso e devo farlo. Nel mio futuro continuerà ad esserci la mia città. E ci saranno l’impegno, la dedizione e la competenza che in questi anni ho sviluppato e che mille volte ho messo in discussione, perché c’è sempre da imparare e da migliorarsi”, prosegue. “Da parte mia non può che esserci una totale disponibilità a capire sempre di più, ad ascoltare e ad agire, con una visione chiara e sempre in evoluzione. Nel mio futuro ci siete voi”, conclude l’assessore ai Giovani.