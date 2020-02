Commisso, nuove bordate a Juve e arbitri: “Lapo poveretto”

Il presidente della Fiorentina non si pente e raddoppia gli attacchi.Se ne legge in questo articolo pubblicato su Virgilio.it

Il presidente della Fiorentina Rocco Commisso lancia nuove bordate a Juventus e arbitri due giorni dopo lo sfogo seguito alla partita contro i bianconeri all’Allianz Arena: “Sono venuto qui a giugno e devo difendere gli interessi miei e dei tifosi – ha spiegato a Radio Bruno Toscana -. Rappresento la città di Firenze. Ho parlato di varie cose: stadio, politica, centro sportivo… Sugli arbitri non ho mai parlato finora, quando hanno fatto male a Pezzella e Ribery, neanche la prima giornata. Leggo molto, sento il calore dei fiorentini dal primo giorno e ho la responsabilità di rappresentarli quando posso: questo è il mio dovere”.

“Non ce l’ho con la Juve, la cosa che ho detto è solo che non ha bisogno di aiuti. Quando sono venuti a giocare da noi li ho salutati, Buffon per primo: l’ho ringraziato per quanto ha fatto anche con l’Italia. Anche Sarri, ci ho parlato poco perché stava male. L’unico che che non mi ha salutato è stato Nedved: non so chi gli dia quest’arroganza, vada a casa sua”.

Poi affonda il colpo ancora su Nedved e Lapo Elkann: “Cosa direi ad Agnelli su Nedved? Pradè e Joe Barone non hanno mai fatto queste cose. Io ho rispetto per John Elkann e conosco la sua famiglia. Lasciamo stare Lapo poveretto che ha i suoi problemi. John mi ha salutato e mi ha chiesto perché proprio io, juventino, prendevo la Fiorentina”.

Quindi la bordata agli arbitri, e in particolare a Nicchi che si era detto disgustato per le sue dichiarazioni: “Non so come si fanno le cose qui in Italia. Se la sua è una minaccia, serve una risposta riservata e formale. L’organizzazione degli arbitri è come quella dei giudici: sa quante critiche prendono i giudici negli Stati Uniti e stanno zitti? Lo facciano pure loro”.